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В Бресте мужчина расплатился с таксистом сувенирной купюрой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте безработный местный житель расплатился с таксистом сувенирной купюрой.
Как
Потерпевший выехал на ночной вызов, забрал клиента и доставил его в указанное место. Когда пришло время оплатить поездку, пассажир вручил водителю 200 евро. Брестчанин сказал, что у него не хватит денег, чтобы дать сдачу. В ответ на это мужчина сказал, что имеющихся у таксиста 290 рублей достаточно.
Следующим утром водитель такси пошёл в банк с целью проверить полученную банкноту на подлинность. Проверка показала, что купюра является сувенирной продукцией. После этого потерпевший незамедлительно обратился к правоохранителям.
Вскоре был установлен подозреваемый, им оказался 35-летний безработный брестчанин. Его действиям дана правовая оценка.
Осенью прошлого года в Солигорске мужчина продал Renault за 300 долларов.
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Новости Беларуси. В Бресте безработный местный житель расплатился с таксистом сувенирной купюрой. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился...
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