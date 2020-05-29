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Будут ли работать школьные лагеря и как можно подготовиться летом к олимпиадам нового учебного года?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы создаем специальные отряды по изучению на повышенном уровне, чтобы они могли в летний период в интересной для себя форме прибавить свои знания и еще дополнительно узнать новую информацию. И эти профильные лагеря тоже будут функционировать в учреждениях образования. Сейчас мы изучаем потребность и возможность, прежде всего, желание родителей привести ребенка в школьный лагерь.
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Будут ли работать школьные лагеря и как можно подготовиться летом к олимпиадам нового учебного года?
Гость программы «Большой город» Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию...
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