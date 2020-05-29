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Новый резидент СЭЗ "Брест" будет выпускать коллекционную одежду
29.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" откроет швейное производство в Барановичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации
После расширения территории свободной экономической зоны новые предприятия появляются не только в областном центре, но и других городах региона. Общество с ограниченной ответственностью "Леди-Икс" стало 72-м резидентом СЭЗ. Новый субъект хозяйствования планирует разместить свои производственные мощности на неиспользуемых площадях Барановичского завода автоматических линий. Для этого фирма приобрела здание площадью более 7 тыс. кв.м и проводит его капитальный ремонт.
"Белорусская компания намерена использовать возможности
За январь - март предприятия свободной экономической зоны "Брест" произвели продукции на Br529 млн, или 112,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортировано товаров на $166,9 млн (108,9%). Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $48,3 млн при задании $11,9 млн.
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Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" откроет швейное производство в Барановичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ. После...
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