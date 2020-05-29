Нарочь возглавляет топ-5 курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха

Источник материала: ОНТ

Нарочь возглавляет список наиболее популярных курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха. Об этом сообщает портал ТурСтат.

Источник представил список лучших курортов СНГ для лечебно-оздоровительного и санаторно-курортного летнего отдыха. Подчеркивается, что чаще всего туристы выбирают отдых в Беларуси, Казахстане и Азербайджане.

В топ-5 курортов СНГ вошли:

Нарочь (Беларусь) Бурабай (Казахстан) Нафталан (Азербайджан) Джермун (Армения) Иссык-Куль (Кыргызстан)

Рейтинг был составлен по итогам анализа популярности курортов СНГ для лечебно-оздоровительного и санаторно-курортного летнего отдыха.

Фото: sannaroch

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