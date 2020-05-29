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Нарочь возглавляет топ-5 курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха

29.05.2020 12:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нарочь возглавляет топ-5 курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха

Нарочь возглавляет список наиболее популярных курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха. Об этом сообщает портал ТурСтат.

Источник представил список лучших курортов СНГ для лечебно-оздоровительного и санаторно-курортного летнего отдыха. Подчеркивается, что чаще всего туристы выбирают отдых в Беларуси, Казахстане и Азербайджане.

В топ-5 курортов СНГ вошли:

  1. Нарочь (Беларусь)
  2. Бурабай (Казахстан)
  3. Нафталан (Азербайджан)
  4. Джермун (Армения)
  5. Иссык-Куль (Кыргызстан)

Рейтинг был составлен по итогам анализа популярности курортов СНГ для лечебно-оздоровительного и санаторно-курортного летнего отдыха.

Фото: sannaroch

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Нарочь возглавляет список наиболее популярных курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха. Об этом сообщает портал ТурСтат. Источник представил список...
 
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