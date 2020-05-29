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«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

29.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В его багаже огромное количество главных ролей, а про талант знают далеко за пределами Беларуси. Для актера театра и кино Руслана Чернецкого все начиналось на улице Могилёвской. Первые аккорды под гитару, березы и сирень, посаженые с отцом. Именно здесь прошло детство знаменитого артиста.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Вся эта улица – это был частный сектор. Вот прям, до Жуковского. Остались подвалы, сады, груши, яблони. Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зеленые яблоки. Там проходило очень много времени, в этом леске. Мы его «лесок» называли. Сейчас там стоит дом на этом месте. Мы могли сесть на велосипед и уехать в другой конец города, вечером вернуться. Родители волновались, но понимали, что все будет нормально.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

Когда заехали, здесь район был новый. Магазина не было еще. Мы ходили в магазин туда, на Жуковского, там не было домов, там был частный сектор, который сносили. Магазина не было, только стали выкапывать котлован через год. Мне было лет 6, отец сделал мне лук и учил стрелять из этого лука в этом котловане, когда строился универсам.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

Вот родная школа. Когда я учился, конечно, не было этого забора, была одна баскетбольная площадка и одно футбольное поле. Никто дома не сидел. Школу не прогуливал. Может быть, это заслуга директрисы нашей или педсостава.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

К своей будущей профессии Руслан пришел не сразу. Американский футбол, плавание, рок-группа и даже бальные танцы. Где только не пробовал себя актёр.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

Руслан Чернецкий:
Все равно меня вернуло в это дело. Как раз через ПТУ вернуло. Там начал раскрываться творчески. Я все делал за училище – и пел, и танцевал, и в КВН играл, на турслеты ездил. Играл во всевозможные виды спорта – плавал, в теннис настольный. Только крестиком не вышивал. Потом стал заниматься бальными танцами серьезно. За год я уже стал ездить на конкурсы. Поехал в Таиланд и понял, что все эти навыки я должен применять в театре.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

А вспомните вашу первую театральную роль.

Руслан Чернецкий:
Покойный Борис Иванович Луценко дал мне этот шанс. Я набрался смелости, подготовился и пришел пробоваться к нему. А он как раз тогда ставил «Случайный вальс» по военным песням. Такой был спектакль в минимальных декорациях. Мы объездили с ним все. Молодая энергия, нам всем было до 25 лет всем. Там была моя первая роль. Сначала он меня пробовал – «Вот у меня нет немца в спектакле. Вы будете немцем». И когда это все стало развиваться, это все вылилось в такую пластическую линию. Потом Борис Иванович доверил мне драматическую роль «Легенда о бедном Дьяволе». Вот с этого и начиналось все, в этом здании.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

Позже в жизни актера появилось и кино.

Творческие люди обычно суеверны. У Вас есть приметы?

Руслан Чернецкий:
Конечно! Я не читаю материал, пока меня не утвердили. До смешного доходило. Все хорошо, вроде бы, уже, и ты нравишься, и вдруг – бац! Ни с того, ни с сего почему-то ты слетаешь. По разным причинам. Из-за разницы в росте. Не выходить, допустим, в уличной обуви на сцену. Но это не то чтобы примета – это моветон. Для меня сцена – это живой организм. В каких-то спектаклях ритуалы даже есть. И они во всех спектаклях разные. Не буду рассказывать – я суеверный.

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств

Фильмография актёра уже насчитывает более 90 работ, большинство из которых главные, а в прошлом году артист был удостоен медали Франциска Скорины. Но самое главное еще впереди – громкие роли, новые кадры и бесценные награды!

Люди в материале: Руслан Чернецкий

 
 
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В его багаже огромное количество главных ролей, а про талант знают далеко за пределами Беларуси. Для актера театра и кино Руслана Чернецкого все начиналось на...
 
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