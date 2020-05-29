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«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств
Источник материала: СТВ
В его багаже огромное количество главных ролей, а про талант знают далеко за пределами Беларуси. Для актера театра и кино Руслана Чернецкого все начиналось на улице Могилёвской. Первые аккорды под гитару, березы и сирень, посаженые с отцом. Именно здесь прошло детство знаменитого артиста.
Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Когда заехали, здесь район был новый. Магазина не было еще. Мы ходили в магазин туда, на Жуковского, там не было домов, там был частный сектор, который сносили. Магазина не было, только стали выкапывать котлован через год. Мне было лет 6, отец сделал мне лук и учил стрелять из этого лука в этом котловане, когда строился универсам.
К своей будущей профессии Руслан пришел не сразу. Американский футбол, плавание, рок-группа и даже бальные танцы. Где только не пробовал себя актёр.
Руслан Чернецкий:
А вспомните вашу первую театральную роль.
Руслан Чернецкий:
Позже в жизни актера появилось и кино.
Творческие люди обычно суеверны. У Вас есть приметы?
Фильмография актёра уже насчитывает более 90 работ, большинство из которых главные, а в прошлом году артист был удостоен медали Франциска Скорины. Но самое главное еще впереди – громкие роли, новые кадры и бесценные награды!
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«Мы там тарзанки делали, костры жгли, ели зелёные яблоки». Актёр Руслан Чернецкий показал, где прошло его детств
В его багаже огромное количество главных ролей, а про талант знают далеко за пределами Беларуси. Для актера театра и кино Руслана Чернецкого все начиналось на...
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