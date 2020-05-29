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Лукашенко о коронавирусе: Люди одурманены, это не болезнь, а политика

29.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко во время встречи с работниками МТЗ снова вспомнил про короновирус



"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика.  Этот год - год политики. Люди одурманены. В этом особенность и сложность момента", - цитируетЛукашенко Пул первого.
 
 
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Лукашенко во время встречи с работниками МТЗ снова вспомнил про короновирус
 
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