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Лукашенко о коронавирусе: Люди одурманены, это не болезнь, а политика
Источник материала: Партизан
Лукашенко во время встречи с работниками МТЗ снова вспомнил про короновирус
"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика. Этот год - год политики. Люди одурманены. В этом особенность и сложность момента", -
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Лукашенко во время встречи с работниками МТЗ снова вспомнил про короновирус
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