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В БСБ Банке теперь можно зачислять зарплату и отправлять документы со смартфона
Источник материала: Myfin
Новшество предоставит больше свободы бизнес-клиентам. Они уже и так решают практически все задачи в интернет-банке, хотя некоторые операции удобнее совершать не с компьютера, а со смартфона. Такую возможность как раз и внедрили в БСБ Банке.
В мобильном банке появились три популярных запроса (19, 26 и 60). Прежде всего, речь о перечислении зарплаты: так как списки сотрудников можно сохранять, то остается заполнить лишь несколько полей.
Кроме того, со смартфона можно отправлять в банк файлы и электронные версии документов. Их нужно лишь сфотографировать прямо в мобильном приложении, при этом они не потеряют юридической силы.
В мобильном банке также можно общаться с личным операционистом. Что важно, такие сообщения равноценны официальным.
«Теперь необязательно иметь при себе компьютер, чтобы пользоваться основными функциями интернет-банка для бизнеса. Они уже появились в обновленном мобильном банке, а задействовать их можно бесплатно. Все это поможет ускорить бизнес-процессы и сделает взаимодействие с банком более удобным», – отмечают в БСБ Банке.
Чтобы получить доступ к новым функциям, нужно обновить приложение или скачать его в Play Market или AppStore.
*партнерский материал. УНП 192981597
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БСБ Банк предоставил юридическим лицам возможность зачислять зарплату сотрудникам, отправлять документы в банк и общаться с операционистом со смартфона. Все эти...
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