В БСБ Банке теперь можно зачислять зарплату и отправлять документы со смартфона

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новшество предоставит больше свободы бизнес-клиентам. Они уже и так решают практически все задачи в интернет-банке, хотя некоторые операции удобнее совершать не с компьютера, а со смартфона. Такую возможность как раз и внедрили в БСБ Банке.



В мобильном банке появились три популярных запроса (19, 26 и 60). Прежде всего, речь о перечислении зарплаты: так как списки сотрудников можно сохранять, то остается заполнить лишь несколько полей.

Кроме того, со смартфона можно отправлять в банк файлы и электронные версии документов. Их нужно лишь сфотографировать прямо в мобильном приложении, при этом они не потеряют юридической силы.

В мобильном банке также можно общаться с личным операционистом. Что важно, такие сообщения равноценны официальным.

«Теперь необязательно иметь при себе компьютер, чтобы пользоваться основными функциями интернет-банка для бизнеса. Они уже появились в обновленном мобильном банке, а задействовать их можно бесплатно. Все это поможет ускорить бизнес-процессы и сделает взаимодействие с банком более удобным», – отмечают в БСБ Банке.

Чтобы получить доступ к новым функциям, нужно обновить приложение или скачать его в Play Market или AppStore.