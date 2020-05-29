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Предприятия Беларуси полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией

29.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь достигла наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран ЕАЭС — 96%. Далее следуют Россия (89%), Казахстан (83%), Кыргызстан (81%) и Армения (71%).

«В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного производства. Организации мясной и молочной промышленности выпускают продукты в широком ассортименте, их качество не уступает импортным аналогам. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам — 235,1%», — сказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, пишет БЕЛТА.

Организации системы Минсельхозпрода за январь — апрель обеспечили рост объемов переработки животноводческого сырья: молока — на 6%, скота — на 9,6%. Объемы производства сыров увеличены на 10,2%, сливочного масла — на 3,2%, цельномолочной продукции (питьевое молоко, кефир, йогурт, творог и др.) — на 6%, молочных консервов — на 28,5%, мяса и субпродуктов — на 9,4%, в том числе говядины — на 9,5%, свинины — на 9,6%, мясных консервов — на 9,4%. При необходимости есть возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза.

На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядины, свинины), мясных и молочных консервов, животного масла.

 
 
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Беларусь достигла наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран ЕАЭС — 96%. Далее следуют Россия (89%), Казахстан (83%), Кыргызстан (81%) и...
 
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