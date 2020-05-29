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Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир
Источник материала: СТВ
В доме культуры деревни Кузьмичи Любанского района творчеством занимаются несколько десятков детей. Более сложные работы берут на себя мастера. В программе
Идея собрать такую весёлую компанию игрушечных пенсионеров пришла пару лет назад. Изначально они задумывались как обычные поделки из подручных материалов: остатков бумаги, ткани… За это время бабули и дедули побывали не на одном конкурсе и даже оказывались в числе победителей. Трудно поверить, но каждый персонаж в коллекции сделан из обычной пластиковой бутылки.
Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского дома культуры:
Полностью одеваем, делаем все аксессуары, которые есть у человека. Вот так одеты наши кузьмичские бабушки. Так носили давно – одну юбку такую красивую, вторую – такую. Как корсет. Фартук, рубашка – может быть вышитая, а может быть и такая.
Голова – там вставлена проволока в пробку бутылки. А на ней наматывается вата. Голова лепится из соленого теста. На картофелину лепим её. Картошку съедим, а это оставляем. Когда все застынет, начинаем красить: в обыкновенную гуашь добавляем ПВА-клей. Потом приклеиваем лицо на тряпочке, и прическу сверху. Вот такая бабушка получается. Так и дедушки. Только у дедушки сложнее, что бутылку надо разрезать пополам и потом скотчем скрутить, чтобы засыпать туда песок, чтобы не высыпался.
Чем больше новых героев появлялось в кукольной семье, тем больший интерес к ним стали проявлять посетители. Многие местные даже узнали в них себя и лица своих близких.
Анна Силивестрова, заведующая Кузьмичским сельским домом культуры:
Первоначально никто не смотрел на какую-то фотографию, чтобы передать образ. Просто так вот выходит. Незнакомые люди узнают незнакомых нам людей: вот курочка – это хозяйка, конечно. Груша – это значит, хорошо за садом ухаживает. Цветочки – это садовник какой-то. У каждого свое предназначение. Все куклы сделаны от души и для души. Они сделаны в народном стиле. Можно сказать, что они являются и оберегом.
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В доме культуры деревни Кузьмичи Любанского района творчеством занимаются несколько десятков детей. Более сложные работы берут на себя мастера. В программе...
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