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Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

29.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В доме культуры деревни Кузьмичи Любанского района творчеством занимаются несколько десятков детей. Более сложные работы берут на себя мастера. В программе «Центральный регион» поговорим о куклах, которые уже стали визитной карточкой учреждения.

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Идея собрать такую весёлую компанию игрушечных пенсионеров пришла пару лет назад. Изначально они задумывались как обычные поделки из подручных материалов: остатков бумаги, ткани… За это время бабули и дедули побывали не на одном конкурсе и даже оказывались в числе победителей. Трудно поверить, но каждый персонаж в коллекции сделан из обычной пластиковой бутылки.

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского дома культуры:
Бумага где-то остается. Это складывается не за одну минуту, но получается образ. Можно сказать, что из ничего сделали что-то.

В пластиковую бутылку насыпаем песок – это для устойчивости, и закручиваем. В верхней части бутылки делаются отверстия для рук – здесь видно по плечикам. Прорези заклеиваем скотчем, чтобы песок не высыпался. Потом формируем руки – все так, как у человека.

Полностью одеваем, делаем все аксессуары, которые есть у человека. Вот так одеты наши кузьмичские бабушки. Так носили давно – одну юбку такую красивую, вторую – такую. Как корсет. Фартук, рубашка – может быть вышитая, а может быть и такая.

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Голова – там вставлена проволока в пробку бутылки. А на ней наматывается вата. Голова лепится из соленого теста. На картофелину лепим её. Картошку съедим, а это оставляем. Когда все застынет, начинаем красить: в обыкновенную гуашь добавляем ПВА-клей. Потом приклеиваем лицо на тряпочке, и прическу сверху. Вот такая бабушка получается. Так и дедушки. Только у дедушки сложнее, что бутылку надо разрезать пополам и потом скотчем скрутить, чтобы засыпать туда песок, чтобы не высыпался.

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Чем больше новых героев появлялось в кукольной семье, тем больший интерес к ним стали проявлять посетители. Многие местные даже узнали в них себя и лица своих близких.

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Анна Силивестрова, заведующая Кузьмичским сельским домом культуры:
Конечно, когда куклы делались, не планировалось, что кукла будет на кого-то похожа. Но каждый приходящий видит какое-то сходство. Вот если вот эту куклу, есть сходство с моим папой. Не совсем, потому что он более чернявый, а здесь седой. Он не до такой степени еще седой, но, думаю, через пару лет, он будет копией. И в каждом лице кукол можно увидеть кого-то из своих знакомых. Много наших жителей напоминает.

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Первоначально никто не смотрел на какую-то фотографию, чтобы передать образ. Просто так вот выходит. Незнакомые люди узнают незнакомых нам людей: вот курочка – это хозяйка, конечно. Груша – это значит, хорошо за садом ухаживает. Цветочки – это садовник какой-то. У каждого свое предназначение. Все куклы сделаны от души и для души. Они сделаны в народном стиле. Можно сказать, что они являются и оберегом.

Люди в материале: Раиса Валькова, Анна Силивестрова

 
 
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В доме культуры деревни Кузьмичи Любанского района творчеством занимаются несколько десятков детей. Более сложные работы берут на себя мастера. В программе...
 
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