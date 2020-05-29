В Боливии дети попали в больницу после попытки получить силу Человека-паука

Источник материала: Tut.by

Три мальчика из Боливии во время выпаса коз нашли в траве паука вида «черная вдова», который опасен для человека, и решили дать ему себя укусить, чтобы получить суперспособности Человека-паука. Вместо этого они попали в больницу. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на местное издание Telemundo .



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Человек-паук — это персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. По сюжету он получил свои суперспособности после укуса радиоактивного паука.

Трое братьев 12, 10 и 8 лет, решили, что они смогут так же. Они стали тыкать смертельно опасного паука палкой, пока тот не укусил каждого из них. К счастью, мать вовремя отвезла их в больницу — у детей уже началась лихорадка, тремор и боли в мышцах. Всех троих выписали спустя неделю лечения.

Согласно National Geographic , пауки вида черная вдова — одни из самых ядовитых созданий в мире, их яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. Но «черные вдовы» кусаются только для самообороны, и хотя их укусы обычно не смертельны, дети подвергаются наибольшему риску наряду с пожилыми и немощными.