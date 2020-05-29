﻿ В Боливии дети попали в больницу после попытки получить силу Человека-паука. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Боливии дети попали в больницу после попытки получить силу Человека-паука

29.05.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три мальчика из Боливии во время выпаса коз нашли в траве паука вида «черная вдова», который опасен для человека, и решили дать ему себя укусить, чтобы получить суперспособности Человека-паука. Вместо этого они попали в больницу. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на местное издание Telemundo.


Скриншот YouTube

Человек-паук — это персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. По сюжету он получил свои суперспособности после укуса радиоактивного паука.

Трое братьев 12, 10 и 8 лет, решили, что они смогут так же. Они стали тыкать смертельно опасного паука палкой, пока тот не укусил каждого из них. К счастью, мать вовремя отвезла их в больницу — у детей уже началась лихорадка, тремор и боли в мышцах. Всех троих выписали спустя неделю лечения.

Согласно National Geographic, пауки вида черная вдова — одни из самых ядовитых созданий в мире, их яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. Но «черные вдовы» кусаются только для самообороны, и хотя их укусы обычно не смертельны, дети подвергаются наибольшему риску наряду с пожилыми и немощными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприятия Беларуси полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика