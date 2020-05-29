ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко потребовал поддержать работников предприятий управделами президента

29.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал оказать помощь работникам предприятий управделами президента. Многие из них из-за пандемии оказались в тяжелой ситуации. Например, национальные парки. Из-за отсутствия туристов они работают неполноценно.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять людей. И управделами, сам бог велел, чтобы здесь не было никаких проблем. Поэтому, что можно и нужно поддержать хотя бы пару месяцев, пока восстановится экономика в мире. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и в России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы», – сказал глава государства, принимая с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Финансовую поддержку получат и госпредприятия, где сотрудники вынуждены работать неполный день. Их зарплата не должна быть ниже минимальной, а это около 155 долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие из них из-за пандемии оказались в тяжелой ситуации. Например, национальные парки. Из-за отсутствия туристов они работают неполноценно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото дня. Прилетели столоваться!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика