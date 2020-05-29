Лукашенко потребовал поддержать работников предприятий управделами президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал оказать помощь работникам предприятий управделами президента. Многие из них из-за пандемии оказались в тяжелой ситуации. Например, национальные парки. Из-за отсутствия туристов они работают неполноценно.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять людей. И управделами, сам бог велел, чтобы здесь не было никаких проблем. Поэтому, что можно и нужно поддержать хотя бы пару месяцев, пока восстановится экономика в мире. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и в России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы», – сказал глава государства, принимая с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Финансовую поддержку получат и госпредприятия, где сотрудники вынуждены работать неполный день. Их зарплата не должна быть ниже минимальной, а это около 155 долларов.