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Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

29.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внезапно, без какого-либо объявления и официальной информации (любят у нас такое, да?) улица Высокая в Бреста вновь приобрела свой прежний статус двусторонней.

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Не будем долго вам рассказывать что да как, если вы следили за ситуацией, тогда вы в теме, а если нет - скорее всего вас эта проблема не коснулась.

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Водители, кстати, ещё не в курсе, останавливаются, и с удивлением узнают, что опять всё как прежде. Опять требуется некоторое время, чтобы все привыкли.

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Эксперимент завершился неудачей? Или просто прислушались к "гласу народа"?

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Будем следить за ситуацией, что ещё остаётся делать, официально - молчок. Как-то оно само, наверное.

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Уже после того, как материал вышел, ГАИ проинформировала общественность:

По многочисленным обращениям граждан из-за стихийных парковок транспортных средств на основании решения комиссии по безопасности дорожного движения 26.12.2019 года было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение по улице Высокая в Бресте на участке дороги от улицы Фруктовая до улицы Тришинская.

С 06.05.2020 года на данном участке дороги было организовано одностороннее движение.

В настоящее время, учитывая многочисленные обращения граждан вернуть прежнюю организацию дорожного движения и по поручению Брестского горисполкома по состоянию на 29.05.2020 года одностороннее движение на указанном участке улицы Высокой изменено на двухстороннее.
Соблюдайте Правила дорожного движения!

 
Теги: Брест
 
 
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  Внезапно, без какого-либо объявления и официальной информации (любят у нас такое, да?) улица Высокая в Бреста вновь приобрела свой прежний статус двусторонней. Не...
 
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