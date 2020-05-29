Улица Высокая в Бресте опять стала двусторонней. Эксперимент завершился неудачно?

Источник материала: Виртуальный Брест

Внезапно, без какого-либо объявления и официальной информации (любят у нас такое, да?) улица Высокая в Бреста вновь приобрела свой прежний статус двусторонней.





Не будем долго вам рассказывать что да как, если вы следили за ситуацией, тогда вы в теме, а если нет - скорее всего вас эта проблема не коснулась.





Водители, кстати, ещё не в курсе, останавливаются, и с удивлением узнают, что опять всё как прежде. Опять требуется некоторое время, чтобы все привыкли.





Эксперимент завершился неудачей? Или просто прислушались к "гласу народа"?





Будем следить за ситуацией, что ещё остаётся делать, официально - молчок. Как-то оно само, наверное.

















Уже после того, как материал вышел, ГАИ проинформировала общественность:

По многочисленным обращениям граждан из-за стихийных парковок транспортных средств на основании решения комиссии по безопасности дорожного движения 26.12.2019 года было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение по улице Высокая в Бресте на участке дороги от улицы Фруктовая до улицы Тришинская.

С 06.05.2020 года на данном участке дороги было организовано одностороннее движение.

В настоящее время, учитывая многочисленные обращения граждан вернуть прежнюю организацию дорожного движения и по поручению Брестского горисполкома по состоянию на 29.05.2020 года одностороннее движение на указанном участке улицы Высокой изменено на двухстороннее.

Соблюдайте Правила дорожного движения!