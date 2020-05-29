ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки

29.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Мир стремительно выходит из локдауна. Так, в Австрии приступили к четвертому этапу отмены карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки

С 29 мая возобновляют работу гостиницы, объекты туризма и отдыха, разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. С середины июня на территорию Австрии смогут въехать туристы из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

В Великобритании с 1 июня начнут открываться школы и рынки.

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки

А во Франции уже со 2 июня отменят ограничения на поездки на дальние расстояния. При условии сохранения ряда мер, среди которых в том числе и социальная дистанция, в стране возобновят работу кафе и рестораны.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Мир стремительно выходит из локдауна. Так, в Австрии приступили к четвертому этапу отмены карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Боливии дети попали в больницу после попытки получить силу Человека-паука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика