Парень решил потанцевать под деревом в ураган. Угадайте с одного раза, почему это глупая идея

Источник материала: Tut.by

Парень из Техаса решил записать видео для соцсетей, но сделал две ошибки. Во-первых, он выбрал самое неудачное время — ураган. Во-вторых, он вышел на улицу и выбрал для съемок место под самым неудачным деревом. Видео он в итоге снял, но совсем не такое, какое задумывал изначально. Посмотрите, что у него получилось.