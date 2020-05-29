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Парень решил потанцевать под деревом в ураган. Угадайте с одного раза, почему это глупая идея
Источник материала: Tut.by
Парень из Техаса решил записать видео для соцсетей, но сделал две ошибки. Во-первых, он выбрал самое неудачное время — ураган. Во-вторых, он вышел на улицу и выбрал для съемок место под самым неудачным деревом. Видео он в итоге снял, но совсем не такое, какое задумывал изначально. Посмотрите, что у него получилось.
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Дерево, кажется, было против.
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