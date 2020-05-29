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В Минске во дворе дома Mercedes сбил пожилого мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 мая в Минске произошёл наезд на пенсионера.
Как
Пенсионер получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Бресте мусоровоз сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 29 мая в Минске произошёл наезд на пенсионера. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний водитель Mercedes-benz двигался задним ходом во дворе...
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