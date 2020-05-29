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В Минске во дворе дома Mercedes сбил пожилого мужчину

29.05.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 мая в Минске произошёл наезд на пенсионера. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний водитель Mercedes-benz двигался задним ходом во дворе дома № 153 по проспекту Независимости. В какой-то момент позади автомобиля оказался 88-летний мужчина. 

Пенсионер получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Бресте мусоровоз сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Ребёнок перебегал дорогу на зелёный свет – подробности здесь

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 мая в Минске произошёл наезд на пенсионера.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний водитель Mercedes-benz двигался задним ходом во дворе...
 
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