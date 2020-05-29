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Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это старейшее в стране предприятие, которое сегодня, кстати, отмечает очередную годовщину со дня основания, в условиях пандемии не останавливало работу. Собственно, как и все производства в стране. И правильность этого решения сегодня отметил глава государства.
Посещение завода Президентом началось со знакомства с линейкой выпускаемых машин. В частности, Александру Лукашенко показали новые двигатели с системой очистки, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы, снегоуплотнительную и льдозаливочную технику.
После осмотра экспозиции Александр Лукашенко подчеркнул: важно не только производить продукцию, но и делать это на высоком уровне. Тогда не будет возникать и проблем со сбытом.
Сегодня МТЗ входит в топ-10 мировых производителей профильной техники. Порядка 90 % тракторов поставляется на экспорт. Завод успешно развивается – здесь работают 15 тысяч человек. Еще 7,5 тысяч в штате предприятий холдинга. Есть и вакансии. В условиях мирового экономического спада важно не останавливать промышленность, уверен Президент, чтобы люди могли трудиться и получать зарплату.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:
Александр Лукашенко:
Также глава государства пообщался с представителями трудового коллектива. Сотрудников интересовало будущее завода. Александр Лукашенко рассказал, что государство готово помогать и выделять деньги предприятиям, но под конкретные проекты и на небольшой срок.
Спросили у Президента и о его отношении к приватизации. Обсудили тему предстоящих выборов и эпидситуацию в стране.
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Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали
Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старейшее в стране...
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