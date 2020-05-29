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Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

29.05.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Это старейшее в стране предприятие, которое сегодня, кстати, отмечает очередную годовщину со дня основания, в условиях пандемии не останавливало работу. Собственно, как и все производства в стране. И правильность этого решения сегодня отметил глава государства.

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Посещение завода Президентом началось со знакомства с линейкой выпускаемых машин. В частности, Александру Лукашенко показали новые двигатели с системой очистки, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы, снегоуплотнительную и льдозаливочную технику.

После осмотра экспозиции Александр Лукашенко подчеркнул: важно не только производить продукцию, но и делать это на высоком уровне. Тогда не будет возникать и проблем со сбытом.

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Сегодня МТЗ входит в топ-10 мировых производителей профильной техники. Порядка 90 % тракторов поставляется на экспорт. Завод успешно развивается – здесь работают 15 тысяч человек. Еще 7,5 тысяч в штате предприятий холдинга. Есть и вакансии. В условиях мирового экономического спада важно не останавливать промышленность, уверен Президент, чтобы люди могли трудиться и получать зарплату.

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не надо торопиться – с вертолета деньги будем разбрасывать... Вы же знаете, заявлений сейчас много. Да, надо заработать. Но вопрос: а есть ли рабочие места? Почему, допустим, с того же районного центра, да и в Минске общежития дают, 1500 рублей, считай, зарплата – и не пойти, не поработать? Чего ждем, ждем чего? С вертолета денег не будет.

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:
Александр Григорьевич, все думают, если полторы тысячи – я пришел, и мне ее дадут.

Александр Лукашенко:
Естественно, но если не умеешь – научат. Если есть, что продавать, то и справятся. Я имею в виду качество. Если это есть, то, конечно, справятся. Не может быть так, что все это будет вечно продолжаться. На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят, люди хотят кушать. Слава богу, что мы этого избежали.

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Также глава государства пообщался с представителями трудового коллектива. Сотрудников интересовало будущее завода. Александр Лукашенко рассказал, что государство готово помогать и выделять деньги предприятиям, но под конкретные проекты и на небольшой срок.

Спросили у Президента и о его отношении к приватизации. Обсудили тему предстоящих выборов и эпидситуацию в стране.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виталий Вовк

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старейшее в стране...
 
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