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Более миллиона человек пострадали от наводнения в Африке

29.05.2020 13:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более миллиона человек пострадали от наводнения в Африке

Более миллиона человек пострадали в результате наводнения в Западной Африке.

Во власти проливных дождей оказались жители сразу пяти стран. В Венецию превратилась Гана. Затоплены целые районы. Смыты мосты, не видны дороги. Обильные осадки уничтожили посевные поля. Пострадали даже рисовые плантации. Без жилья остались тысячи людей.

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Более миллиона человек пострадали в результате наводнения в Западной Африке. Во власти проливных дождей оказались жители сразу пяти стран. В Венецию превратилась...
 
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