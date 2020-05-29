Более миллиона человек пострадали от наводнения в Африке

Источник материала: ОНТ

Более миллиона человек пострадали в результате наводнения в Западной Африке.

Во власти проливных дождей оказались жители сразу пяти стран. В Венецию превратилась Гана. Затоплены целые районы. Смыты мосты, не видны дороги. Обильные осадки уничтожили посевные поля. Пострадали даже рисовые плантации. Без жилья остались тысячи людей.

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