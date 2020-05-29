Братья из агрогородка Замосточье Витебского района отправились на небольшом тракторе на колхозное поле и там украли рулон сена весом 400 килограммов.





Когда мужчины возвращались с домой, на их беду навстречу им шел работник администрации хозяйства. Он сразу понял откуда сено и сказал, что его нужно вернуть. Сельчане выгрузили украденное и поехали домой.





Но через пару часов они вернулись и вновь попытались забрать добычу. Правда, их опять ожидало разочарование: встреча все с тем же представителем сельхозорганизации. Мужчина остался сторожить рулон и вновь стал требовать не трогать чужое имущество.





сообщает УВД Витебского облисполкома На этот раз братья не стали его слушать и пригрозили побить, если он станет им мешать. Мужчина обратился в милицию. Правоохранители вернули сено в хозяйство, а в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело,УВД Витебского облисполкома



