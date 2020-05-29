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Дело о "трех колосках": под Витебском будут судить братьев за кражу рулона сена

29.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебском районе два брата украли с колхозного поля рулон сена весом 400 килограммов. Заведено уголовное дело

Братья из агрогородка Замосточье Витебского района отправились на небольшом тракторе на колхозное поле и там украли рулон сена весом 400 килограммов. 

Когда мужчины возвращались с домой, на их беду навстречу им шел работник администрации хозяйства. Он сразу понял откуда сено и сказал, что его нужно вернуть. Сельчане выгрузили украденное и поехали домой.

Но через пару часов они вернулись и вновь попытались забрать добычу. Правда, их опять ожидало разочарование: встреча все с тем же представителем сельхозорганизации. Мужчина остался сторожить рулон и вновь стал требовать не трогать чужое имущество. 

На этот раз братья не стали его слушать и пригрозили побить, если он станет им мешать. Мужчина обратился в милицию. Правоохранители вернули сено в хозяйство, а в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе два брата украли с колхозного поля рулон сена весом 400 килограммов. Заведено уголовное дело
 
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