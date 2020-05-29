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На шасси УАЗ «Профи» установили автогидроподъемник

29.05.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УАЗ анонсировал выпуск маловысотного автомобильного рычажно-гидравлического подъемника на базе коммерческой модели «Профи», который способен стать универсальным решением для городских коммунальных служб.


Новая спецверсия «Профи» предназначена для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 м для выполнения строительных и электромонтажных работ. Стрела подъемника АГП-15РТ облегченной конструкции рычажно-телескопического типа ZED 15.2 производства итальянской компании CTE с шарнирным механизмом и выдвижной телескопической секцией способна поворачиваться на 360 градусов. Шланги и кабели проложены внутри стрелы для защиты от повреждений и осадков.


Рабочая платформа (1400×700×1100 мм) грузоподъемностью 230 кг выполнена из алюминия, угол поворота вправо и влево составляет 60 градусов. Электроизоляция корзины обеспечивает безопасность персонала при проведении монтажных работ в сети под напряжением до 1000 В. Здесь предусмотрены 230-вольтовая розетка, счетчик моточасов и дублирующий пульт управления — последний, в частности, отвечает за запуск/остановку двигателя.


Максимальный боковой вылет подъемника достигает 5,8 м, а зона обслуживания — 14,7 м. За устойчивость отвечают четыре аутригера, компактный опорный контур которых позволяет установить АГП-15РТ в пределах одной дорожной полосы.


Силовой агрегат и трансмиссия «Профи» АГП-15РТ остались без изменений — бензиновый двигатель объемом 2,7 л (150 л.с.), 5-ступенчатая «механика» и подключаемый полный привод.

 
 
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УАЗ анонсировал выпуск маловысотного автомобильного рычажно-гидравлического подъемника на базе коммерческой модели «Профи»
 
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