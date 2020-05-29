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Черногория с 1 июня разрешит въезд гражданам из 26 стран

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Черногория с 1 июня разрешит въезд гражданам из 26 стран

В Черногорию с 1 июня смогут въезжать граждане из 26 стран. Об этом заявил вечером 28 мая вице-премьер Черногории Милутин Симович, сообщает информационный портал Vesti.rs.

Въезд в страну без самоизоляции и карантина будет разрешен гражданам тех стран, где показатель активных случаев COVID-19 составляет менее 25 на 100 тыс. человек. По мнению Национального координационного органа по профилактике распространения инфекционных заболеваний, таким критериям соответствует эпидемиологическая ситуация в Словении, Исландии, Хорватии, Словакии, Швейцарии, Албании, Австрии, Норвегии, Монако, Германии, Греции, Венгрии, Дании, Литве, Латвии. Также в список благополучных стран входят Азербайджан, Люксембург, Босния и Герцеговина, Болгария, Израиль, Северная Македония, Ирландия, Чехия, Финляндия и Эстония.

«Мы открываем наши границы в соответствии с рекомендациями эпидемиологов для граждан многих стран, в том числе в интересах туристов, которые посетят нас этим летом», — отметил Милутин Симович.

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В Черногорию с 1 июня смогут въезжать граждане из 26 стран. Об этом заявил вечером 28 мая вице-премьер Черногории Милутин Симович, сообщает информационный портал...
 
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