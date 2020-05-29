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Черногория с 1 июня разрешит въезд гражданам из 26 стран
29.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Черногорию с 1 июня смогут въезжать граждане из 26 стран. Об этом заявил вечером 28 мая вице-премьер Черногории Милутин Симович, сообщает информационный портал Vesti.rs.
Въезд в страну без самоизоляции и карантина будет разрешен гражданам тех стран, где показатель активных случаев
«Мы открываем наши границы в соответствии с рекомендациями эпидемиологов для граждан многих стран, в том числе в интересах туристов, которые посетят нас этим летом», — отметил Милутин Симович.
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В Черногорию с 1 июня смогут въезжать граждане из 26 стран. Об этом заявил вечером 28 мая вице-премьер Черногории Милутин Симович, сообщает информационный портал...
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