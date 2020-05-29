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Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

29.05.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страны СНГ должны объединить усилия для минимизации последствий пандемии на экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас во время видеоконференции с главами правительств стран Содружества.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

Основными темами заседания в формате онлайн стало экономическое взаимодействие и совместные усилия в борьбе с COVID. В частности, белорусское правительство предложило укрепить кооперационные связи, чтобы не допустить срывов поставок комплектующих и остановки производств, а также сделать акцент на отраслях, которые помогают сдерживать распространение вируса.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

Кроме того, Сергей Румас отметил, что странам СНГ необходимо завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами. Это станет драйвером для скорейшего восстановления экономик.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Вызванный пандемией глубочайший спад в мировой экономике, включая, к сожалению, и наши страны, необходимость адаптироваться к новым реалиям вынуждают нас искать защитные механизмы и опорные точки развития, в первую очередь в рамках собственного региона, обладающего развитыми традиционными связями и доверительными двусторонними отношениями.

Сейчас стратегической целью каждого государства является минимизация негативного влияния сложившейся ситуации на население и экономику, сохранение социально-экономической и финансовой стабильности. Однако в условиях взаимозависимости наших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов решение этой задачи может быть достигнуто только сообща.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

Премьеры также рассмотрели проект Стратегии экономического развития до 2030 года. Он предполагает углубление сотрудничества.

Люди в материале: Сергей Румас, Дмитрий Мезенцев

 
 
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Новости Беларуси. Страны СНГ должны объединить усилия для минимизации последствий пандемии на экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое...
 
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