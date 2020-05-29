Застрявшую в море семью спасли за мгновения до гибели

Источник материала: ОНТ

В Лландидно (Уэльс, Великобритания) береговая охрана спасла жизни семье из четырех человек. Подробности сообщает The Sun.

Супруги с двумя детьми оказались на узком песчаном выступе во время прилива. До берега было больше 180 метров. Британцы позвонили в службу спасения, на помощь были направлены сотрудники береговой охраны. Спасатели усадили семью на борт за секунды до того, как вода накрыла песок.

Представитель береговой охраны позже акцентировал внимание на том, что супругов и детей успели спасти за мгновения до потенциальной трагедии.

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