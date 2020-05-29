«Дедушка – красавец!» Веселая семейка восхитила соцсети зажигательным танцем

Источник материала: ОНТ

Новая версия зажигательного танца под популярную песню Cotton-Eyed Joe в исполнении веселой семейеки восхитила пользователей соцсетей.

На кадрах, опубликованных в Facebook, семья отрывается под американскую кантри-композицию Cotton-Eyed Joe. Видео уже покорило тысячи пользователей и продолжает набирать популярность.

Особенно зрителям понравился дедушка, который лихо отплясывает вместе с внуком и своей дочерью. Он вошел в комнату, где его родственники вовсю танцевали, сначала недоумевающе смотрел на происходящее, но затем сам пустился в пляс, причем сделал это еще задорнее остальных.

Пользователи пришли в восторг от танцующего дедушки, удивившись его пластике в его возрасте.

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