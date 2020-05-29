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Закон "Об амнистии" вступил силу

29.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" № 17-З от 18 мая 2020 года, вступил в законную силу. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Законом предусмотрено, что ряд граждан будет освобожден от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы, а также иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания.
Так, на основании статьи 1 Закона от наказания освобождаются несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, лица, болеющие активной формой туберкулеза и отнесенных к I, II, V "А", V "Б" группам диспансерного учета, лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп; ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевания по клинической классификации Всемирной организации здравоохранения, ветеранов боевых действий на территории других государств, граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и на некоторые другие категории обвиняемых.
Статья 3 Закона предусматривает освобождение от иных мер уголовной ответственности лиц, не перечисленных в статье 1 Закона.
Статьи 4 и 5 Закона освобождают от наказания в виде ограничения и лишения свободы лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления.
Статья 6 Закона освобождает лиц, не перечисленных в статье 1 от наказания в виде ареста.
Отдельным категориям осужденных предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год по статье 7 Закона.
Вместе с тем, необходимо отметить, что лицам, перечисленным в статьях 1-7 Закона, может быть отказано в применении Закона по основаниям, указанным в статьях 8 и 10. В частности, речь идет о лицах:
- совершивших преступления против государства, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, преступные деяния сексуального характера, другие преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью;
- совершившие новые умышленные преступления против предыдущих актов амнистии или помилования;
- не возместивших причиненный вред (ущерб), не уплативших доход, полученный преступным путем;
- злостно нарушающих порядок отбывания наказания и другие.
В отличие от амнистии 2019 года, применение амнистии 2020 года будет проводиться в течение шести месяцев со дня вступления Закона в силу.
В ОВД Ивьевского райисполкома создана комиссия для рассмотрения дел в отношении осужденных, перечисленных в Законе. Решение о применении либо неприменении амнистии настоящего Закона принимается в отношении каждого лица индивидуально. О причине неприменения амнистии на заседании комиссии будет объявлено осужденному лично под подпись.
По всем интересующим вопросам о применении либо неприменении амнистии можно обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию Ивьевского РОВД (кабинет №106) либо по телефону 2-22-67.

Е. Рынгель, старший инспектор УИИ.

 
 
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Закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" № 17-З от 18 мая 2020 года, вступил в законную силу. Документ...
 
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