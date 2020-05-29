Лукашенко обвинил Бабарико в «мелком блефе и обмане»: Ему впору подумать, где он будет работать после выборов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод. Один из работников завода поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я понимаю, что это банкир где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — отметил Лукашенко. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность Премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром.

— Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим, — заявил президент.

— Возможно, этому человеку (банкиру. — Прим.) предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман, — добавил Лукашенко.

Напомним, 25 мая Виктор Бабарико рассказал, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Он не назвал имя.