Детские кресла и знание ПДД — сотрудники ОГАИ Несвижского РОВД провели профилактическую акцию

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!» и Единого дня безопасности сотрудники ОГАИ Несвижского РОВД провели профилактическую акцию по разъяснению детям и их родителям вопросов безопасного дорожного движения возле детского сада № 5 г. Несвижа.









В ходе акции сотрудники госавтоинспекции проверяли соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, в том числе — наличие специальных удерживающих автомобильных устройств, знание участниками дорожного движения и других аспектов правил дорожной безопасности, а также раздавали информационные материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма вместе с котом Матроскиным, которому дети были очень рады.









Подобные мероприятия будут проходить по 5 июня в рамках специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!». Они направлены на разъяснение учащимся и их родителям правил дорожного движения.

Будьте бдительны и взаимовежливы!

Неонила ЛЮБАНЕЦ.