Нацбанк - про работу банков в пандемию, выдачу наличных в кассах магазинов и число банкоматов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси за первый квартал этого года выросло число банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов. Об этом сообщили специалисты Нацбанка во время брифинга «О мерах, направленных на расширение возможностей использования банковских платежных карточек». Регулятор также рассказал, что банки в пандемию стараются сократить личное присутствие клиентов в отделениях, и уточнил, как магазины и организации сервиса будут выдавать из касс деньги держателям банковских карточек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про снятие денег с карточек в кассах магазинов

В некоторых населенных пунктах с 5 июня в кассах магазинов и организаций, которые оказывают услуги, можно будет снимать с карточек наличные денежные средства. По всей стране это можно будет сделать, как планируется, с 1 января 2022 года. Сумма не может превышать 135 рублей (до 5 базовых величин).

— С 5 июня выдача наличных денежных средств держателям карточек в рамках эксперимента может осуществляться в организациях торговли и сервиса, расположенных в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов, — рассказала начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич.

По словам специалиста, выдавать деньги из касс магазинов и организаций торговли будут при условии достаточных средств на карточке и в кассе.

Ранее сообщалось, что снять деньги через кассу можно будет при условии, что на эту сумму были совершены безналичные покупки или оформлены услуги. Нынешним постановлением этот вопрос не урегулирован, он будет решен, как планируется, в ближайшее время.

Как изменилось в этом году число банкоматов и платежных терминалов

В Нацбанке полагают, что возможность снятия денег с карточек в кассах магазинов и организаций сервиса позволит банкам «более рационально использовать существующую программно-техническую инфраструктуру». Речь про банкоматы, инфокиоски и платежные терминалы.

За первый квартала этого года их число выросло, отмечает регулятор. К примеру, банкоматов за первые три месяца стало больше на 42 — до 4336, инфокиосков — на 32 (до 3112), а платежных терминалов — более чем на 300 (до 173 549). «Инфраструктура банков не сокращается, а наоборот количество оборудования увеличивается», — отметил начальник управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович.

Про работу банков в пандемию

Регулятор также рассказал, как банки работают в нынешней эпидемиологической ситуации и как изменилось число безналичных операций.

В первом квартале этого года доля безналичных платежей выросла на 4,4 процентных пункта — до 49,3%. Для сравнения: по итогам января-марте 2019-го года этот показатель составлял 44,4%. Регулятор полагает, что доля безналичных расчетов будет увеличиваться.

— Национальным банком приняты максимально возможные мер для того, чтобы оградить наше население от личного присутствия в банках, предоставлены все возможности нашими банками, чтобы клиенты могли полностью удаленно, дистанционно обеспечивать все платежные требования, услуги получать от банков в том удобном формате, который позволяет им оставаться дома. И в рамках этой проводимой работы мы надеемся, что у нас доля безналичных расчетов будет увеличиваться, — уточнила Татьяна Рускевич.

Напомним, ранее Нацбанк среди прочего из-за пандемии банкам рекомендовал «автоматом» продлевать сроки действия карточек. Регулятор также ранее попросил банки решить вопрос с установкой платежных терминалов, которые находятся у них на эквайринговом обслуживании, в организациях торговли и сервиса. Регулятор пояснял, что в условиях напряженной эпидемиологической ситуации стали поступать обращения покупателей, которые жаловались на то, что им приходится передавать карточки в руки кассиру, чтобы произвести оплату.