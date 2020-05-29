Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины»

Источник материала: СТВ

В 2019 году закончился один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Воронины». Кинокартина сразу начала показывать высокие рейтинги, поэтому за первым сезоном последовал второй. И постепенно сериал разросся до 24 сезонов.

Многое изменилось за десять лет, актёры становились старше и опытнее, а происходящее на экране – ещё смешнее. Эта кинокартина легко и забавно рассказала о жизни обычной семьи, за что и была тепло принята зрителями.

И пусть с момента завершения проекта прошло не так много времени, мы решили вспомнить, как выглядели актёры в самом начале, и какими они стали теперь.

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит

Константин Воронин – Георгий Дронов



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/georgy_dronov_official

Вера Воронина – Екатерина Волкова



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/volkovihome

Николай Воронин – Борис Клюев



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/svaty_serial2020

Галина Воронина – Анна Фроловцева



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_

Леонид Воронин – Станислав Дужников



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/stas_duzhnikov

Анастасия Воронина – Юлия Куварзина



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/ykuvarzina_official

Мария Воронина – Мария Ильюхина



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/maria_iliukhina

Кирилл и Филипп Воронины – Филипп и Кирилл Воробьёвы (Михины)



Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/tanyamikhina

Кстати, ранее мы показывали, как выросли актрисы, которые сыграли роль внучки Жени в сериале «Сваты».