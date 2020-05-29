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Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины»
Источник материала: СТВ
В 2019 году закончился один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Воронины». Кинокартина сразу начала показывать высокие рейтинги, поэтому за первым сезоном последовал второй. И постепенно сериал разросся до 24 сезонов.
Многое изменилось за десять лет, актёры становились старше и опытнее, а происходящее на экране – ещё смешнее. Эта кинокартина легко и забавно рассказала о жизни обычной семьи, за что и была тепло принята зрителями.
И пусть с момента завершения проекта прошло не так много времени, мы решили вспомнить, как выглядели актёры в самом начале, и какими они стали теперь.
Константин Воронин – Георгий Дронов
Вера Воронина – Екатерина Волкова
Николай Воронин – Борис Клюев
Галина Воронина – Анна Фроловцева
Леонид Воронин – Станислав Дужников
Анастасия Воронина – Юлия Куварзина
Мария Воронина – Мария Ильюхина
Кирилл и Филипп Воронины – Филипп и Кирилл Воробьёвы (Михины)
Кстати, ранее мы показывали, как выросли актрисы, которые сыграли роль внучки Жени в сериале «Сваты».
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В 2019 году закончился один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Воронины». Кинокартина сразу начала показывать высокие рейтинги, поэтому за...
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