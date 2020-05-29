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Горячей воды не будет. Временно!
29.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Согласно плану подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2020-2021 гг., в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых сетей с 1 по 14 июня с.г. будут проводиться совместные испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ и Западной мини-ТЭЦ на гидравлическую плотность и механическую прочность, а также устранение дефектов и профилактические работы.
На время испытаний руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученного и проинструктированного персонала за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящимся на их балансе.
Предупреждаем население города, что во время испытаний находиться вблизи теплотрасс надземной прокладки опасно.
При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просим немедленно сообщить по телефону: 32-33-20.
С 00.00 1 июня с.г. прекращается подача потребителям тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения города Пинска.
Приносим свои извинения населению города за причиненные временные неудобства.
Пинские тепловые сети
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Согласно плану подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2020-2021 гг., в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых сетей с 1 по 14 июня с.г....
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