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Английская премьер-лига возобновит матчи с 17 июня

29.05.2020 16:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Английская премьер-лига возобновит матчи с 17 июня

Один из лучших футбольных турниров Европы, английская Премьер Лига, возвращается 17 июня.

В этот день будут сыграны два матча 28-го тура: «Манчестер Сити» примет «Арсенал», а «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Всего командам предстоит провести 92 поединка. Организаторы примут все меры безопасности, зрителей на стадионах не будет.

Команды уже проводят контактные тренировки. Чемпионской интриги в Англии нет. «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков. Мерсисайдцы могут взять титул впервые за 30 лет.

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Один из лучших футбольных турниров Европы, английская Премьер Лига, возвращается 17 июня. В этот день будут сыграны два матча 28-го тура: «Манчестер Сити» примет...
 
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