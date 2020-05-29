Английская премьер-лига возобновит матчи с 17 июня

Источник материала: ОНТ

Один из лучших футбольных турниров Европы, английская Премьер Лига, возвращается 17 июня.

В этот день будут сыграны два матча 28-го тура: «Манчестер Сити» примет «Арсенал», а «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Всего командам предстоит провести 92 поединка. Организаторы примут все меры безопасности, зрителей на стадионах не будет.

Команды уже проводят контактные тренировки. Чемпионской интриги в Англии нет. «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков. Мерсисайдцы могут взять титул впервые за 30 лет.

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