Источник материала: Вороновская газета





Абитуриенты смогут удаленно получить медсправку для поступления , сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления — начальник управления медицинской экспертизы Ирина Киреева, передает корреспондент БЕЛТА .

«С сегодняшнего дня предусмотрена возможность выдачи медицинской справки о состоянии здоровья без осмотра пациента в этот день, а по результатам данных диспансерного наблюдения пациента, осмотра всех врачей-специалистов за последние 12 месяцев. Безусловно, при достаточности сведений, медицинских документов для принятия решения. Это касается таких видов справок, как медсправка о состоянии здоровья абитуриента при поступлении, медсправка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, для детей на оздоровление», — рассказала Ирина Киреева.

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