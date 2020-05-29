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Абитуриенты смогут удаленно получить медсправку для поступления
29.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Абитуриенты смогут удаленно получить медсправку для
«С сегодняшнего дня предусмотрена возможность выдачи медицинской справки о состоянии здоровья без осмотра пациента в этот день, а по результатам данных диспансерного наблюдения пациента, осмотра всех врачей-специалистов за последние 12 месяцев. Безусловно, при достаточности сведений, медицинских документов для принятия решения. Это касается таких видов справок, как медсправка о состоянии здоровья абитуриента при поступлении, медсправка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, для детей на оздоровление», — рассказала Ирина Киреева.
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