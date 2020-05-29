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Oops! В Бресте нашли пикет по сбору подписей за Лукашенко. И вокруг никого...
Источник материала: Партизан
Любой желающий может оставить свою подпись за действующего главу государства у рынка Лагуна в Бресте. Но желающих не видно.
фото:
А еще несколько дней Лукашенко утверждал, что за него уже собрали более 200 тысяч подписей
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Любой желающий может оставить свою подпись за действующего главу государства у рынка Лагуна в Бресте. Но желающих не видно.
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