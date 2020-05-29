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В Кореличах состоялся районный тур смотра-конкурса «Я б в спасатели пошел!»

30.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличах подвели итоги районного тура республиканского смотра-конкурса «Я б в спасатели пошел!».

В мероприятии приняли участие семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в двух возрастных категориях: от двух до пяти и от шести до одиннадцати лет. Малыши и их родители смогли проявить свои творческие таланты в двух номинациях. На обозрение жюри были предоставлены видеопрезентации, в которых участники продемонстрировали костюмы спасателей, сделанных собственными руками, и рассказали о его предназначении, особенностях и преимуществах. В номинации «Детская техника спасателей» на конкурс были предоставлены детские велосипеды, коляски и автомобили, оформленные в виде современной спасательной техники или техники будущего.
Все участники прекрасно справились с заданием. Каждая работа, предоставленная на конкурс, была оригинальна и выполнена качественно.

Победителями в категории от двух до пяти лет стали:

в номинации «Детский костюм спасателей»:

1 место Савосько Вячеслав Дмитриевич – ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.п. Кореличи;

2 место Абрамович Виктория Владимировна – ГУО «Циринский УПК детский сад-средняя школа»;

3 место– Жижко Анна Дмитриевна  –  ГУО «Ясли-сад г.п. Мир»;

в номинации «Детская техника спасателей»:

1 место Волк Дарья Дмитриевна – ГУО Райцевский УПК детский сад-средняя школа»;

2 место Бумай Дарья Сергеевна – ГУО «Ясли-сад №1 г.п.Кореличи»;

3 место ГУО Беланович Кирилл Александрович – «Ясли-сад г.п. Мир»;

3 место ГУО Виноградов Артём Андреевич – ГУО «Лукский детский сад Кореличского района.

Победителями в категории от шести до одиннадцати лет стали:

в номинации «Детский костюм спасателей»:

1 место Дубчёнок  Кирилл Александрович – ГУО «Красненский УПК детский сад-средняя школа»;

2 место Гриц Маргарита Михайловна, Ходар Дарья Ивановна – ГУО «Турецкий УПК детский сад-средняя школа»;

в номинации «Детская техника спасателей»:

1 место Мокат Дарья Сергеевна – ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи»;
2 место Пологова Александра Александровна – ГУО «Жуховичская средняя школа».

Лучшие работы, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными призами, а также представят Кореличский район на областном этапе конкурса.

 

 
 
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В Кореличах подвели итоги районного тура республиканского смотра-конкурса «Я б в спасатели пошел!». В мероприятии приняли участие семьи с детьми
 
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