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Пугает - значит сам боится? Лукашенко угрожает Бабарико
Источник материала: Партизан
Во время посещения Минского тракторного завода один из работников завода поинтересовался у Лукашенко, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра
Виктор Бабарико
"Я понимаю, что это банкир (Виктор Бабарико - прим. БП) где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов.
И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром".
"Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - заявил Лукашенко.
"Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман", - заявил Лукашенко.
С учетом, что во время визитов Лукашенко на "фабрики-заводы" и прочие колхозы, рядовые граждане задают ему заранее подготовленные и одобренные вопросы, это означает, что Лукашенко сам хотел затронуть именно эту тему.
25 мая экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал, что один из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Однако он не называл имени.
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Во время посещения Минского тракторного завода один из работников завода поинтересовался у Лукашенко, правда ли, что одному из альтернативных участников...
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