﻿ Пугает - значит сам боится? Лукашенко угрожает Бабарико. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пугает - значит сам боится? Лукашенко угрожает Бабарико

29.05.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время посещения Минского тракторного завода один из работников завода поинтересовался у Лукашенко, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра


Виктор Бабарико

"Я понимаю, что это банкир (Виктор Бабарико - прим. БП) где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. 

И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром".

"Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - заявил Лукашенко.

"Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман", - заявил Лукашенко.

С учетом, что во время визитов Лукашенко на "фабрики-заводы" и прочие колхозы, рядовые граждане задают ему заранее подготовленные и одобренные вопросы, это означает, что Лукашенко сам хотел затронуть именно эту тему.


25 мая экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал, что один из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Однако он не называл имени.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время посещения Минского тракторного завода один из работников завода поинтересовался у Лукашенко, правда ли, что одному из альтернативных участников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Детские кресла и знание ПДД — сотрудники ОГАИ Несвижского РОВД провели профилактическую акцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика