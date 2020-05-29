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Могилевская обувная фабрика «ШагоВита» в мае перешла в режим неполной занятости

29.05.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевская фабрика ОАО «Обувь» бренда «ШагоВита» работает в режиме неполной занятости, это связано с производственными факторами и рыночной конъюнктурой. Об этом TUT.BY рассказал директор предприятия Сергей Бурмистров.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: ТЦ "Замок"

От местных жителей, проживающих в непосредственной близости от предприятия, начали поступать сигналы, что фабрика полностью приостановила свою работу. Также появилась информация, что якобы это связано с большим количеством заболевших сотрудников. Сергей Бурмистров опроверг эту информацию.

— У нас режим неполной занятости одну неделю. Мы с 8 числа (июня — прим. TUT.BY) должны выйти на работу.

По словам директора, в той или иной форме предприятие начало работать в другом режиме с мая.

— Производство предполагает наличие разнообразных структурных подразделений, и в период пандемии, когда нет, допустим, отгрузок или остановлены рынки (по разным причинам), и поэтому для тех работников, у которых нет работы, мы вынуждены, как и многие другие предприятия и учреждения в нашей стране, идти на ограничения — именно эту неполную занятость. Если у человека нет работы, мы принимаем решение: либо человека отправляем в отпуск, либо на две трети, — рассказал директор.

По словам Сергея Бурмистрова, изменение режима работы не связано с эпидемической ситуацией непосредственно на предприятии.

— Нет, конечно! У меня на сегодняшний день около 500 человек работающих. Какая эпидемиологическая ситуация? Если бы у меня, не знаю, 100 человек заболело, то не от меня бы, наверное, шла информация. Эпидемия здесь ни при чем. Просто произошел разрыв производственных цепочек, сопряженный с технологией, и так далее. По этой причине было принято решение ввести иной режим занятости, чтобы подсобирать «незавершенку», подождать, когда поставщики подвезут комплектующие, и в полном режиме с 8 числа войти в работу, в полный цикл.

 
 
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По словам директора предприятия Сергея Бурмистрова, переход в новый режим был вызван производственными факторами и рыночной конъюнктурой, а не увеличением числа...
 
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