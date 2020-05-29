|
Могилевская обувная фабрика «ШагоВита» в мае перешла в режим неполной занятости
Источник материала: Tut.by
Могилевская фабрика ОАО «Обувь» бренда «ШагоВита» работает в режиме неполной занятости, это связано с производственными факторами и рыночной конъюнктурой. Об этом TUT.BY рассказал директор предприятия Сергей Бурмистров.
От местных жителей, проживающих в непосредственной близости от предприятия, начали поступать сигналы, что фабрика полностью приостановила свою работу. Также появилась информация, что якобы это связано с большим количеством заболевших сотрудников. Сергей Бурмистров опроверг эту информацию.
— У нас режим неполной занятости одну неделю. Мы с 8 числа (июня — прим. TUT.BY) должны выйти на работу.
По словам директора, в той или иной форме предприятие начало работать в другом режиме с мая.
— Производство предполагает наличие разнообразных структурных подразделений, и в период пандемии, когда нет, допустим, отгрузок или остановлены рынки (по разным причинам), и поэтому для тех работников, у которых нет работы, мы вынуждены, как и многие другие предприятия и учреждения в нашей стране, идти на ограничения — именно эту неполную занятость. Если у человека нет работы, мы принимаем решение: либо человека отправляем в отпуск, либо на две трети, — рассказал директор.
По словам Сергея Бурмистрова, изменение режима работы не связано с эпидемической ситуацией непосредственно на предприятии.
— Нет, конечно! У меня на сегодняшний день около 500 человек работающих. Какая эпидемиологическая ситуация? Если бы у меня, не знаю, 100 человек заболело, то не от меня бы, наверное, шла информация. Эпидемия здесь ни при чем. Просто произошел разрыв производственных цепочек, сопряженный с технологией, и так далее. По этой причине было принято решение ввести иной режим занятости, чтобы подсобирать «незавершенку», подождать, когда поставщики подвезут комплектующие, и в полном режиме с 8 числа войти в работу, в полный цикл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам директора предприятия Сергея Бурмистрова, переход в новый режим был вызван производственными факторами и рыночной конъюнктурой, а не увеличением числа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)