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Лукашенко рассказал о компромате на Цепкало и назвал Тихановского «шелудивым»

29.05.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод. Ему задали вопрос о возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко отметил, что в целом пока мало знает людей, которые выдвинулись.

— За исключением своего бывшего помощника (Валерия Цепкало. — Прим. TUT.BY). Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом, — сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов-женщин: «Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался — эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся».

— Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. TUT.BY), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам… — заметил президент. — На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. TUT.BY) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают.

Кроме того, Александр Лукашенко сегодня обратил внимание на статью в российском издании «Коммерсант».

— Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском — прим. TUT.BY), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.

— Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. TUT.BY), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, — сказал Лукашенко. — У нас президент — не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.

— Вот «Коммерсант» разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим), — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил Виктора Бабарико в «блефе и обмане»: «Ему впору подумать, где будет работать после выборов».

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Он также обратил внимание на то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов - женщин: «Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно...
 
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