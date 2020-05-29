Сильные дожди, ветер и грозы: прогноз погоды на 30 мая

Источник материала: ОНТ

Весна прощается c нами проливными дождями. Ищите женщину - виной всему южный циклон с изысканным именем «Изольда», он принес плотные облака, дождливую и ветреную погоду.

Завтра, 30 мая, погодные условия будут определять активные атмосферные фронты от южного циклона, центр которого переместится на юго-восток нашей страны. Они принесут сильные дожди, порывистый ветер и грозы. Будьте внимательны и учитывайте это, выходя из дома.

В субботу ожидается облачная погода. Временами дожди. Ночью в отдельных районах, утром и днем по юго-восточной половине - сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики - сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

К 8 утра температура воздуха составит от +10°C по западу до +14°C в юго-восточных регионах. В середине дня воздух немного прогреется – от +14°C по юго-западу до +16°C по юго-востоку, при прояснениях по северо-востоку - до 22°C. К вечеру температура существенно не изменится - +12°C по юго-западу и до +15°C по северо-востоку.

В последний день весны сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов. Будет преобладать облачная, днем с небольшими прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами сильные. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер северо-восточный на большей части территории республики - сильный порывистый. Ночью +9…+15°C, днем +13…+20°C. И только в начале следующей недели погода пойдет «на поправку»: дождей станет меньше, ветер начнет стихать.

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