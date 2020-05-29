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Лукашенко о приватизации: Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем?
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, во время общения с работниками Минского тракторного завода высказал свое мнение о продаже государственной собственности,
Президент подчеркнул, что сейчас некоторые предлагают распродать госпредприятия, а на вырученные деньги провести реформы.
Глава государства отметил, что он не против продажи госсобственности, однако повальная приватизация – это не его политика.
Также белорусский лидер добавил, что не может просто так распродавать госсобственность, ведь заводы создавались предыдущими поколениями, коллективами людей.
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Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, во время общения с работниками Минского тракторного завода высказал свое мнение о продаже государственной собственности,...
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