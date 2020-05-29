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Лукашенко о приватизации: Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем?

29.05.2020 17:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о приватизации: Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем?

Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, во время общения с работниками Минского тракторного завода высказал свое мнение о продаже государственной собственности, сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что сейчас некоторые предлагают распродать госпредприятия, а на вырученные деньги провести реформы. 

Глава государства отметил, что он не против продажи госсобственности, однако повальная приватизация – это не его политика.

Также белорусский лидер добавил, что не может просто так распродавать госсобственность, ведь заводы создавались предыдущими поколениями, коллективами людей.

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Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, во время общения с работниками Минского тракторного завода высказал свое мнение о продаже государственной собственности,...
 
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