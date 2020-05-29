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«Есть компромат»: как Лукашенко прошёлся по самым заметным кандидатам в президенты
Источник материала: KYKY>
Сегодня Александр Лукашенко, приехав на Минский тракторный завод, решил высказаться обо всех самых заметных участниках президентской гонки. Так, например, он
«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите – почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо – скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», –
Теперь очередь блогера Сергея Тихановского и его жены Светланы:
«Это вроде независимая газета в России [«Коммерсант»]. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах [речь идет об интервью «Коммерсанта» с Тихановским, которое
Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна [Кочанова], за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент – не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.
Вот «Коммерсант» разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)».
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Сегодня Александр Лукашенко, приехав на Минский тракторный завод, решил высказаться обо всех самых заметных участниках президентской гонки. Так, например, он...
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