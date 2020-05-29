«Есть компромат»: как Лукашенко прошёлся по самым заметным кандидатам в президенты

Источник материала: KYKY

Сегодня Александр Лукашенко, приехав на Минский тракторный завод, решил высказаться обо всех самых заметных участниках президентской гонки. Так, например, он уличил банкира Виктора Бабарико во лжи, намекнул, что он баллотируется за российские деньги, и заявил, что не предлагал Бабарико пост премьера в обновленном правительстве. Но этим дело не ограничилось. Вот что президент сказал о создателе ПВТ Валерии Цепкало:

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите – почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо – скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», – процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Теперь очередь блогера Сергея Тихановского и его жены Светланы:

«Это вроде независимая газета в России [«Коммерсант»]. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах [речь идет об интервью «Коммерсанта» с Тихановским, которое опубликовали вчера]. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели».

Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна [Кочанова], за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент – не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.

Вот «Коммерсант» разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)».