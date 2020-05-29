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Ряд российских СМИ по требованию из Кремля удалили пародию Галкина на Путина и Собянина

29.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня днем сразу из нескольких российских СМИ исчезли опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о режиме прогулок по графику в Москве.

Новости снимают по звонкам чиновников, сказал The Bell источник в одном из изданий.

Галкин опубликовал 5-минутную пародию 28 мая у себя в Instagram с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок». 


Новости о том, что Галкин снял пародию, сегодня утром появилась во многих СМИ — но днем эти заметки были удалены.

В числе таких изданий — входящие в Rambler Group Lenta.ru (увидеть ее новость все еще можно со смартфона через версию для Google Amp) и Gazeta.ru (ссылка на ее новость осталась в агрегаторе Smi2) и сам «Рамблер», а также «Московский комсомолец», агентство Regnum и сайт телеканала «360 Подмосковье».

Источник в одном из изданий сказал The Bell, что новость снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, и из мэрии, и из администрации Путина. 

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отказался от комментариев и попросил обращаться в пресс-службу Rambler Group. 

The Bell направил запрос туда и в другие издания, а также в мэрию и АП. Ответа пока нет.
 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня днем сразу из нескольких российских СМИ исчезли опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с...
 
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