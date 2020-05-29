Ряд российских СМИ по требованию из Кремля удалили пародию Галкина на Путина и Собянина

The Bell источник в одном из изданий. Новости снимают по звонкам чиновников, сказалисточник в одном из изданий.





Галкин опубликовал 5-минутную пародию 28 мая у себя в Instagram с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок».









Новости о том, что Галкин снял пародию, сегодня утром появилась во многих СМИ — но днем эти заметки были удалены.





Lenta.ru (увидеть ее Gazeta.ru (ссылка на ее новость осталась в агрегаторе Smi2) и сам «Рамблер», а также «Московский комсомолец», агентство Regnum и сайт телеканала «360 Подмосковье». В числе таких изданий — входящие в Rambler Group(увидеть ее новость все еще можно со смартфона через версию для Google Amp) и(ссылка на ее новость осталась в агрегаторе Smi2) и сам, а также, агентствои сайт телеканала «





Источник в одном из изданий сказал The Bell, что новость снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, и из мэрии, и из администрации Путина.





Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отказался от комментариев и попросил обращаться в пресс-службу Rambler Group.





The Bell направил запрос туда и в другие издания, а также в мэрию и АП. Ответа пока нет.