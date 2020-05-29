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"Второй сын возглавляет НОК" Тихановский запутался в должностях сыновей Лукашенко

29.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 августа в Беларуси состоятся выборы президента, и прямо сейчас желающие занять этот пост активно пробуют собрать 100 тысяч подписей, необходимых для попадания в число кандидатов.

Среди участников гонки – Светлана и Сергей Тихановские. На их пикетах встречаются и любители спорта, который находится в фаворе у нынешнего президента.

Всплыла тема спорта и в общении Тихановского с потенциальными избирателями. Правда, лишь в контексте того, какие должности занимают старшие сыновья Александра Лукашенко (спойлер: в том числе и высокие посты в белспорте).

«Второй сын возглавляет НОК. У нас что, спортсменов нет?» - сказал Тихановский о Викторе Лукашенко

Правда, его слова не совсем достоверны. Во-первых, старший сын президента не возглавляет Национальный олимпийский комитет – он лишь является его первым вице-президентом. А бессменно возглавляет эту организацию на протяжении многих лет его отец.

Во-вторых, сын президента, «который возглавляет управление, контролирующее всех силовиков в стране» – это тоже Виктор Лукашенко. Официально должность называется «помощник по национальной безопасности», и занимает ее Лукашенко-сын с 2005-го.

Когда Виктора избрали на пост в НОК, об этом упоминал Александр Лукашенко: «Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему [Виктору Лукашенко] большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности.

Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это [назначить Виктора в НОК]. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался», – рассказал тогда Лукашенко.


Впрочем второй сын Лукашенко – Дмитрий – тоже имеет отношение к спорту. Еще заканчивая Белорусский государственный университет, он защитил диплом на тему «Выступление белорусских спортсменов на международной арене». С 2005-го же года он бессменно возглавляет Президентский спортивный клуб, а с 2006-го является членом НОКа.

Кстати, на спортивной стезе сыновья Лукашенко совсем недавно пересекались. Дело в том, что Президентский спортклуб получил от Международного олимпийского комитета награду. Вручал ее главе клуба первый вице-президент НОКа.

В общем, Лукашенко награждал Лукашенко.

Ну а про младшего сына и его отношения со спортом вы и так знаете. О руководящих должностях для Николая речи пока не идет – да и зачем, если он показывает результаты и в качестве действующего спортсмена.
 
 
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9 августа в Беларуси состоятся выборы президента, и прямо сейчас желающие занять этот пост активно пробуют собрать 100 тысяч подписей, необходимых для попадания в...
 
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