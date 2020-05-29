"Второй сын возглавляет НОК" Тихановский запутался в должностях сыновей Лукашенко

Среди участников гонки – Светлана и Сергей Тихановские. На их пикетах встречаются и любители спорта, который находится в фаворе у нынешнего президента.





Всплыла тема спорта и в общении Тихановского с потенциальными избирателями. Правда, лишь в контексте того, какие должности занимают старшие сыновья Александра Лукашенко (спойлер: в том числе и высокие посты в белспорте).





«Второй сын возглавляет НОК. У нас что, спортсменов нет?» - сказал Тихановский о Викторе Лукашенко





Правда, его слова не совсем достоверны. Во-первых, старший сын президента не возглавляет Национальный олимпийский комитет – он лишь является его первым вице-президентом. А бессменно возглавляет эту организацию на протяжении многих лет его отец.





Во-вторых, сын президента, «который возглавляет управление, контролирующее всех силовиков в стране» – это тоже Виктор Лукашенко. Официально должность называется «помощник по национальной безопасности», и занимает ее Лукашенко-сын с 2005-го.





Когда Виктора избрали на пост в НОК, об этом упоминал Александр Лукашенко: «Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему [Виктору Лукашенко] большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности.





Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это [назначить Виктора в НОК]. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался», – рассказал тогда Лукашенко.









Впрочем второй сын Лукашенко – Дмитрий – тоже имеет отношение к спорту. Еще заканчивая Белорусский государственный университет, он защитил диплом на тему «Выступление белорусских спортсменов на международной арене». С 2005-го же года он бессменно возглавляет Президентский спортивный клуб, а с 2006-го является членом НОКа.





Кстати, на спортивной стезе сыновья Лукашенко совсем недавно пересекались. Дело в том, что Президентский спортклуб получил от Международного олимпийского комитета награду. Вручал ее главе клуба первый вице-президент НОКа.





В общем, Лукашенко награждал Лукашенко.





Ну а про младшего сына и его отношения со спортом вы и так знаете. О руководящих должностях для Николая речи пока не идет – да и зачем, если он показывает результаты и в качестве действующего спортсмена.