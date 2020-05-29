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Шенгенские визы для белорусов будут стоит 35€ с 1 июля
Источник материала: ОНТ
Белорусское посольство в Брюсселе получило ноты (официальные уведомления) об утверждении соглашений по упрощению визового режима и реадмисии. По правилам, соглашения вступают в силу в первый день второго месяца с момента официального уведомления. Это значит, что с 1 июля шенгенские визы для белорусов будут стоить 35€.
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Белорусское посольство в Брюсселе получило ноты (официальные уведомления) об утверждении соглашений по упрощению визового режима и реадмисии. По правилам,...
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