Шенгенские визы для белорусов будут стоит 35€ с 1 июля

Источник материала: ОНТ

Белорусское посольство в Брюсселе получило ноты (официальные уведомления) об утверждении соглашений по упрощению визового режима и реадмисии. По правилам, соглашения вступают в силу в первый день второго месяца с момента официального уведомления. Это значит, что с 1 июля шенгенские визы для белорусов будут стоить 35€.

ДОПОЛНЯЕТСЯ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram