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Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

29.05.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Массовые беспорядки не утихают в американском Миннеаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим президент США Дональд Трамп направил в город полтысячи бойцов Национальной гвардии.

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Столкновения с полицией здесь превратились в погромы и мародерство. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков городу нанесен серьезный экономический ущерб. Улицы завалены сгоревшими автомобилями, а в магазинах выбиты окна и двери.

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Сотни граждан протестуют против действий полиции, которые привели к гибели афроамериканца. Инцидент вызвал волну негодования не только в Миннеаполисе, но и в других крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Демонстранты требуют строгого наказания для причастных к происшествию. К расследованию подключилось ФБР.

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Новости США. Массовые беспорядки не утихают в американском Миннеаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим президент США Дональд Трамп...
 
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