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Из-за пандемии Renault уволит более 15 тыс. сотрудников

29.05.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за пандемии Renault уволит более 15 тыс. сотрудников

Без работы и денег из-за пандемии остались более полутора миллиардов человек в мире. Такие данные приводит ООН. Новости о банкротстве компаний приходят едва ли не ежедневно. Сегодня в автоконцерне Renault заявили о планах по увольнению 15 тысяч сотрудников по всему миру.

В одной только Франции без работы окажутся 4,5 тыс. сотрудников компании. Столь существенное сокращение штата тянет за собой программа по снижению расходов на €2 млрд, которую приняли руководители французского автоконцерна. Будущие безработные уже вышли на улицы с плакатами.

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Без работы и денег из-за пандемии остались более полутора миллиардов человек в мире. Такие данные приводит ООН. Новости о банкротстве компаний приходят едва ли не...
 
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