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Вести Вороновщины

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Победные «Ритмы планеты»

25 мая  стали известны результаты I республиканского конкурса исполнительских  искусств «Ритмы планеты», который проходил заочно в г. Ивацевичи. По его итогам награждены шесть воспитанников Радунской ДШИ. Два диплома на счету учеников А.В. Карнило: III степени — у Екатерины Гримуты, лауреата II степени — у Евы Юзвик. Дипломов лауреатов I степени удостоены Эльвира Струховская (учитель Т.В. Новикевич),  Валерия Карпинская (учитель С.В. Куней), фортепианный дуэт «Anima» Киры Адамицкой и Вероники Руль (учитель Л.И. Кочурко).

Профессиональное жюри конкурса, в состав которого вошли  педагоги специализированных учебных заведений, заслуженные деятели культуры, высоко оценило выступление учителя-аккордеониста Радунской ДШИ Сергея Викторовича Кунея. Он стал обладателем диплома лауреата I степени.  Для молодого педагога это двойная победа, такую же высокую награду получила и его ученица.

Вести Вороновщины

О безопасностинаглядно

В рамках профилактической акции МЧС «Не оставляйте детей одних» в центре Вороново появилась социальная реклама бренд-пакета «Цена одного мгновения». В нынешних условиях наглядность стала одной из основных форм профилактической работы спасателей с населением. Короткий слоган растяжки призывает взрослых задуматься о цене мгновений, иногда стоящих жизни оставленных без присмотра детей. Таким ненавязчивым способом огнеборцы хотят привлечь внимание родителей к проблемам травматизма детей и гибели их на пожарах.

Признание. Международное

20 мая в г. Саратов (Россия) подведены итоги дистанционного международного фестиваля-конкурса «Sempre Concept». Исполнительское мастерство конкурсантов  оценивало жюри из известных исполнителей и педагогов из Италии, России и Китая. Среди победителей разных возрастных категорий прозвучали имена воспитанников Вороновской ДШИ. Дарья Ваганова (учитель Н.Ю. Сухоцкая) награждена дипломом лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство» (фортепиано). Сергей Сухоцкий (учитель В.С. Наркун) награжден дипломом лауреата III степени в номинации «Джазовое исполнительство» (саксофон).

Тысячи незадекларированных роз

Гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Бенякони» была пресечена очередная попытка незаконного ввоза на территорию ЕЭС цветов. В транспортном средстве литовской фирмы-перевозчика фактически перемещалось на 13,5 тыс. роз больше, чем было заявлено в документах.  С начала мая это уже пятый факт, выявленный на данном участке белорусско-литовской границы.

Еще четыре транспортных средства с цветами с разницей в несколько дней следовали к российским адресатам. В результате таможенных досмотров «лишними» в грузовых отсеках российских перевозчиков оказались более 10 тыс. роз.

По пяти выявленным фактам недекларирования цветочной продукции, общая стоимость которой составила более 15,5 тысячи рублей, начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Победные «Ритмы планеты» 25 мая  стали известны результаты I республиканского конкурса исполнительских  искусств «Ритмы планеты», который проходил заочно в г....
 
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