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Изменения в трамвайном движении: какие маршруты отменят 1 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изменения ожидаются в движении трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С 1 до 7 июня отменяются 3, 6 и 7-й маршруты. Вдоль путей сразу на нескольких участках будут устанавливаться ограждения.
Взамен будут работать автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок – Буденного», а также временный трамвайный маршрут № 10 «Озеро – пр. Независимости».
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Новости Беларуси. Изменения ожидаются в движении трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 до 7 июня отменяются 3, 6 и 7-й маршруты. Вдоль...
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