В Ляховичском районе Nissan вылетел в кювет и перевернулся: погиб непристегнутый пассажир

Источник материала: Tut.by

Непристегнутый пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Ляховичском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Происшествие случилось днем 29 мая на автодороге Новоселки — Своятичи. По предварительной информации, 60-летний водитель Nissan на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП непристегнутый 53-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, в аварии не пострадали. Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.