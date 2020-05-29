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В Ляховичском районе Nissan вылетел в кювет и перевернулся: погиб непристегнутый пассажир

29.05.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Непристегнутый пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Ляховичском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Происшествие случилось днем 29 мая на автодороге Новоселки — Своятичи. По предварительной информации, 60-летний водитель Nissan на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП непристегнутый 53-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, в аварии не пострадали. Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.

 
 
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Водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, в аварии не пострадали. Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.
 
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