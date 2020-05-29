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В Минске пьяный водитель врезался в светофор, прятал его обломки в багажник и предлагал деньги свидетелям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожилой мужчина попал под колеса машины во дворе на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода. Пострадавшего госпитализировали, по факту происшествия проводится проверка.
А на перекрестке Голубева и проспекта Газеты «Звезда» 59-летний водитель не справился с управлением и врезался в светофор. Мужчина был пьян. После ДТП виновник попытался спрятать обломки электронного регулировщика в багажник и стал предлагать свидетелям деньги, чтобы те взяли на себя вину за происшествие.
В ГАИ отметили, что в мае этот водитель уже привлекался к административной ответственности. И сейчас уйти от наказания не получилось.
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В Минске пьяный водитель врезался в светофор, прятал его обломки в багажник и предлагал деньги свидетелям
Новости Беларуси. Пожилой мужчина попал под колеса машины во дворе на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
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