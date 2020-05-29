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На Октябрьской площади открывается небольшой автокинотеатр

29.05.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска на Октябрьской площади откроется небольшой автокинотеатр на 22 места. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказала Оксана Никитина, начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики. Первые сеансы пройдут 30 мая в 21.00 и 31 мая в 20.00.


Проектом занимается Дворец Республики, работа над ним началась два месяца назад. Но идея появилась раньше — еще в прошлом году. Тогда из-за ll Европейских игр территория нынешнего автокинотеатра была занята под палатки и оборудование. В этом году идею все-таки воплотили в жизнь и уверены, что такая услуга будет актуальна. Причем не только летом, ведь находиться в автомобиле комфортно при любой погоде.

Первые сеансы на площадке у Дворца Республики (заезд со стороны улицы Интернациональной) пройдут уже в эти выходные. Пока расписание такое: 30 мая сеанс пройдет в 21.00, фильм — «Время первых». 31 мая в 20.00, фильм пока уточняется. Стоимость билета — 20 рублей, вне зависимости от количества мест в автомобиле и количества гостей.

Показывать кино будут на LED-экране размером 5,5×3 метра. Звук будет транслироваться на определенной частоте в автомобильном радио в FM-диапазоне. Работать планируют по выходным, потом, возможно, показы будут и в пятницу и другие дни.

— Если для жителей города это будет актуально, мы можем работать и каждый день, устраивать показы для детей. На первые и следующие выходные фильмы уже определены, позже будем устраивать опросы в соцсетях и учитывать пожелания гостей, — говорит Оксана Никитина.

Что касается конкуренции — а в Минске запланировано открытие как минимум еще одного автокинотеатра, — собеседница задает встречный вопрос: «А сколько в Минске в принципе кинозалов, стационарных?»

— Конкуренция большая, но мне кажется, каждый зритель выбирает по удобству, комфорту, расположению относительно своего дома. В Минске зрителей достаточно, не знаю, сколько автокинотеатров должно быть, чтобы покрыть всех. Может, 30 или 50. Тогда, наверное, можно думать о конкуренции, а не сейчас, когда речь о двух-трех проектах. Тем более у каждого автокинотеатра будет свой стиль, формат. Предполагаю, кто-то будет крутить топовые картины, кто-то ретро, артхаус. Свой зритель найдется у каждого.

Гостям также предложат перекус: попкорн, картофель фри, хворост, снеки, чипсы, напитки — то, что пользуется спросом в обычных кинотеатрах. Билеты можно купить онлайн, в кассах Дворца Республики или прямо на въезде в автокинотеатр у шлагбаума со стороны Интернациональной.

В планах у Дворца Республики открыть еще один автокинотеатр с гораздо большим количеством мест, но уже не на Октябрьской площади.

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Теги: Минск
 
 
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В центре Минска на Октябрьской площади откроется небольшой автокинотеатр на 22 места. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказала Оксана Никитина, начальник отдела государственных,...
 
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