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Нацбанк о работе в условиях пандемии: надеемся, что доля безналичных расчётов будет увеличиваться

29.05.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк ожидает роста доли безналичных расчетов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые три месяца года доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 49,3 %, то есть по отношению к 1 января прирост более 4 процентных пунктов.

Активная позиция регулятора в развитии банковских услуг. Акцент на увеличение доли безналичных розничных платежей. В текущей эпидемиологической ситуации регулятор внимательно следит за тем, как происходят платежи. Приняты максимально возможные меры для того, чтобы оградить население от личного присутствия в банках.

Нацбанк о работе в условиях пандемии: надеемся, что доля безналичных расчётов будет увеличиваться

Татьяна Рускевич, начальник ГУ платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси:
В рамках этой работы мы надеемся, что доля безналичных расчетов будет увеличиваться, но ни в коем случае не уменьшаться.

Больше новостей экономики за 29 мая здесь.

Люди в материале: Татьяна Рускевич, Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Национальный банк ожидает роста доли безналичных расчетов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24...
 
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